الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برلين: تهديد وزير إسرائيلى بضرب غزة بقنبلة نووية "غير مقبول"

غزة
غزة

أدانت الحكومة الألمانية بشكل واضح تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، باستخدام قنابل نووية في الحرب على غزة.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين بأن "مثل هذه التصريحات لا يمكن قبولها".

كان إلياهو رد أمس الأحد، على سؤال حول ما إذا كان من الممكن استخدام قنبلة نووية في قطاع غزة، بقوله: "هذا أحد الخيارات".

ونأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنفسه عن تصريحات إلياهو، وأفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو علق مشاركة إلياهو في جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر.

وأدانت قطر والسعودية والإمارات تصريح وزير التراث الإسرائيلي.

الحكومة الألمانية عميحاي إلياهو قنابل نووية غزة الخارجية الألمانية

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