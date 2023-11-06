الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ" توصى بتدبير العملة الأجنبية لشراء قطع غيار آبار المياه بالوادى الجديد

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالسلام الجبلى، اقتراحًا برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادى الجديد، مؤكدًا أهمية ذلك الطلب لضمان عدم تعطيل منظومة الرى، وبالتالي ضمان عدم تأثر قطاع الزراعة وخطة الدولة في التنمية الزراعية.

من جانبه، أوضح د. أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الرى وفرت التمويل اللازم لشراء قطع الغيار، لكن هناك إجراءات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية تسببت في تعطيل تنفيذ عملية الشراء، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير قطع الغيار كأولوية أولى لديهم.

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وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، عن ذنب المواطن أو المزارع في تأخر الانتهاء من تلك الإجراءات، داعيًا لضرورة التفكير في آثار الإجراءات التى تتم على المزارعين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أوصت اللجنة في نهاية المناقشة، البنك المركزي بسرعة تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لفتح الاعتماد اللازم لشراء قطع الغيار المطلوبة لتشغيل الآبار، وكذلك أوصت وزارة الرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة طرح مناقصة شراء قطع الغيار، مع إضافة شرط تدبير العملة، وذلك بعدما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية طرح المناقصات وفقًا لهذه الآلية في هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على تشغيل الآبار لضمان عدم تأثر الزرع.

واقترح النائب جمال أبوالفتوح وكيل اللجنة، إنشاء لجنة طوارئ بوزارة الرى لمتابعة مثل هذه المشكلات، والتدخل السريع لحلها.

كما ناقشت اللجنة اقتراحًا برغبة آخر للنائب مؤمن معاذ، بشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادى الجديد.

مشكلة فى توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية

وأوضح النائب مقدم الاقتراح أن مصلحة الرى بالوادى الجديد حاليًا توجد بها مشكلة فى توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية مصدر المياه الوحيد بالمحافظة، وبناءً عليه فإن استقلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الرى سوف يحسن أداء الأعمال الفنية والتخصصية فى صيانة الآبار ويخفف الأعباء عن مصلحة الرى ويؤدى إلى تطوير الأعمال، وذلك فى مصلحة الزراعة والمزارعين نظرًا لأهمية ذلك في التنمية الزراعية والشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وقال الظاهر إن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أُلحقت حديثًا لوزارة الرى بحيث يكون في سلطة للإدارة المركزية بالوادى الجديد لسرعة التعامل والتنسيق في أى عقبات تواجه الرى، حيث يتم تحريك المعدات وتنظيم عمل الورش بشكل سريع، وهو ما يعد أفضل بسبب وجود تنسيق مباشر بين المصلحتين.

وأوصت اللجنة وزارة الرى بإعداد دراسة بشأن فكرة الفصل بين المصلحتين من جانب الإيجابيات والسلبيات على أرض الواقع على أن يتم تقديمها للجنة خلال أسبوعين، وذلك للوقوف على الاتجاه الأفضل بشأن الفصل أو الإبقاء على تبعيتها لوزارة الرى.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الآبار الجوفية الوادي الجديد بالوادي الجديد المزارع لتشغيل الآبار

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