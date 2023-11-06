الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إنتر يكشف حجم إصابة بافارد ومدة غيابه عن الملاعب

بافارد
بافارد

أعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا، اليوم الإثنين، حجم إصابة الفرنسي بنجامين بافارد مدافع الفريق التي تعرض لها في لقاء أتالانتا.

وقال البيان، إن إصابة بافارد عبارة عن كسر في عظمة القدم اليسرى وسيرتدي دعامة لمدة شهر قبل أن يبدأ عملية التأهيل.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب الذي انضم لصفوف إنتر في الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، سيغيب لمدة لا تقل عن شهرين ونصف.

صاحب الـ 27 عامًا شارك مع إنتر هذا الموسم في جميع المسابقات بـ 9 لقاءات ولم يسجل أي أهداف.

وسقط بافارد مصابا بعد أقل من نصف ساعة من بداية المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميلان على أتالانتا 2 - 1  السبت، إثر تدخل قوي. 

واشتكى اللاعب البالغ من العمر 27 عاما من ألم شديد على أرضية الملعب ليجرى إخراجه على ناقلة طبية.

وعزز فريق إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على أتالانتا بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الكالتشيو الموسم الجاري 2023-2024.

إنتر بافارد بنجامين بافارد أتالانتا إنتر الإيطالي

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