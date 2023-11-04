إنتر يهزم أتالانتا بهدفين ويواصل تصدر الدوري الإيطالي

انتصر فريق إنتر على مضيفه أتالانتا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق إنتر بهدف دون رد.



وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الأول فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بينهما ولكن في مستوى ضعيف.



وتحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجلها هاكان تشالهان أوغلو في.



وسدد لاعبو فريق إنتر كرتين على المرمى 3 محاولات واعترض الدفاع تسديدة، فيما سدد لاعبو فريق أتالانتا كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.



وتحصل كلًا من الفريقين على 50% من الاستحواذ على مجريات اللعب.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني لصالح فريق أتالانتا، واستمر الأداء الهجومي على نفس نسق الشوط الأول.



وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لصالح إنتر في الدقيقة 57 بصناعة من زميله هينريك مختاريان.



وسجل جيانلوكا سكاماكا هدف أتالانتا الأول والوحيد في المباراة بالدقيقة 61.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي كلا الفريقين من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف قتل المباراة وحسم الفوز لإنتر، أو التعادل لفريق أتالانتا، ولكن أغلب المحاولات الهجومية من كلا الفريقين خلال الشوط الثاني اتسمت بالتسرع في اللمسة الأخيرة وجاءت أغلبها بعيدًا عن المرمى.

وسدد لاعبو فريق أتالانتا 4 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل 4 تسديدات من 10 محاولات لأتالانتا وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو أتالانتا 54% مقابل 46% لصالح فريق إنتر.

ورفع إنتر رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول بالجدول، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المركزالخامس.