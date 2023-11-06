"القابضة للطرق": نفخر بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات القطارين الكهربائي الخفيف والسريع

أعلنت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى مشاركتها فى النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات 2023 Trans MEA، والذي انطلقت فعالياته أمس الأحد 5 نوفمبر وتستمر حتى 8 من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل ووزراء النقل فى الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.

وخلال فعاليات المعرض تستعرض القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وشركتيها التابعتين "النيل العامة للإنشاء والطرق" والنيل العامة للطرق والكبارى من خلال جناحها الموحد بصالة (2) أفلاما تسجيلية، وعروض توضيحية لأحدث المشروعات التى انتهت من تنفيذها لصالح جهات الإسناد المختلفة منها الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية كذلك المشروعات التى يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والسخنة وميناء دمياط وجهات الإسناد الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة والمحليات بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تستعرض الشركة من خلال جناحها المتميز بالمعرض انتاج مصانع الفلنكات والإضافات الخرسانية و العلامات المرورية والمواسير ومواد تشطيبات الواجهات لتلبية احتياجاتها كذلك السوق المحلي في صناعة الطرق والكبارى والنقل السككي .

مشاركة القابضة فى الدورة الجديدة لمعرض النقل الذكى

ومن جانبه، قال اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة إن مشاركة القابضة فى الدورة الجديدة لمعرض النقل الذكى تأتي انطلاقا من النهضة الكبيرة التي حققها العاملون بجميع الشركات خلال الأعوام الماضية وهو ما يمثل تجسيدا لحجم النجاحات المستمرة فى تنفيذ أعمال الإنشاءات بأعلى مواصفات الجودة والتوقيتات المحددة خلال الفترة الماضية وتحقيقا لرؤية القابضة المرتبطة بالسعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الشركة تتبوأ موقع الريادة في صناعة الطرق والنقل والمقاولات ولها بصمة كبيرة واضحة فى الشبكة القومية للطرق واحد الدعامات الرئيسية للدولة المصرية.

من ناحيته، أكد المهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة أن القابضة وشركاتها التابعة تفخر بأنها الذراع التنفيذية لوزارة النقل حيث تشارك فى إنجاز عدد كبير من المشروعات القومية مثل مشروعات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار السريع بخطوطه الثلاثة كذلك مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمرحلتية و الدائرى الأوسطى والإقليمي وطريق القاهرة أسيوط - الغربى وسيناء وتطوير موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر والسخنة ودمياط .

وأشار الرئيس التنفيذي إلى موافقة الجمعية العامة التى عقدت فى أكتوبر الماضى على إنشاء مقر للشركة القابضة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل المملكة وهو ما يعكس الثقة الكبيرة فى الشركة و يرسخ مكانتها محليا واقليميا بالتوسع في فتح مجالات عمل خارج مصر.

تنفيذ توجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات

أضاف المهندس على عياد أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع الفلنكات الخرسانية طراز (B70) وهو ما يعزز دور الشركة فى توطين صناعة النقل خاصة المتعلقة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه لافتا الى قيام الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العـام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه وهي الإيرادات الأضخم في تاريخ القابضة منذ تأسيسها عام 2002 وشركاتها التى يمتد تاريخها إلى أكثر من 60 عاما.

ولفت إلى أن الشركة القابضة وشركاتها تفخر بامتلاكها خبرات وكوادر علمية وفنية على أعلى مستوى تقنى وتنفيذى يواكب أحدث الأساليب العلمية وتوفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة واضعافها من العمالة غير المباشرة كذلك تتعاون مع كبريات مكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية والفنية والجامعات المصرية كذلك لديها شبكة متنوعة من المقاولين والأفراد شركاء النجاح .

من جهته، أكد المهندس محمد أبوسريع العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل للإنشاء والطرق أن الشركة حصلت على الفئة الاولى للاعمال البحرية والنهرية والتكريك بتصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبذلك تكون الشركة مصنفة بالفئة الأولى لجميع التخصصات التى تمارس النشاط بها وهى 13 تخصصا بتصنيف الاتحاد، مشيرا الى أن الشركة نفذت عددا من المشروعات العملاقة بأعلى المواصفات والجودة العالمية خلال الأعوام الماضية ومستمرة فى تنفيذ مشروعات جديدة.

وأوضح أن الشركة تتميز بانتشار معداتها الكبير منها ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الإسفلتي على البارد فى جميع ربوع مصر من حلايب وشلاتين و قسطل وأرقين جنوبا إلى السلوم وسيوة شمالا وغربا وإلى سيناء شرقا كذلك تمركز العشرات من محطات الاسفلت والخرسانة فى الوجهين البحرى والقبلى لتنفيذ أي عمليات.

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