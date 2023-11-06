حبس صاحب محل سجاد قتل بائعا فرش بضاعته أمام متجره بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس صاحب محل سجاد لاتهامه بقتل بائع فرش بضاعته أمام محله، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال بائع متجول مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

نتائج التحريات

وبالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة "، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.