حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من منزل مريضة بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس ممرضة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية، ومصادرة المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بتمكنهم من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتها من داخل مسكن أحد المواطنين، بأسلوب "المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.