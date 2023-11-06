الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى الشامى وأحمد العجوز فى ضيافة "كورة كل يوم" على "الحياة"

كورة كل يوم
كورة كل يوم

يستضيف برنامج "كورة كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على قناة "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة.

يتحدث "الشامي" خلال اللقاء عن تألق بلدية المحلة في بطولة الدوري هذا الموسم، وأبرز التحديات التي تواجه النادي.

كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية، أحمد العجوز، لاعب نادي إنبي، في حديث خاص عن صحوة إنبي في مسابقة الدوري هذا الموسم والأداء المميز للفريق، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج "كورة كل يوم" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على قناة "الحياة" ويقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة.

كورة كل يوم برنامج الحياة رئيس نادي بلدية المحلة الشامي مصطفي الشامي أحمد العجوز

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