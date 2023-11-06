الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم تحكيم مصري يدير مباراة بيراميدز والزمالك ومحمد عادل والبنا أبرز المرشحين

محمد عادل
محمد عادل

استقرت لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا ، على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها بعد غدا الأربعاء  فى الدور قبل النهائي لكأس مصر.

وكانت لجنة الحكام، قد رفضت الاستعانة بحكام اجانب في كل المباريات سواء في كاس مصر أو مباريات الدوري.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك ثلاثة حكام مرشحين لادارة مباراة الزمالك وبيراميدز هم محمد عادل ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين وسيتم الاعلان عن الطاقم المصري الذى سيدير المباراة خلال ساعات.

استبعاد أمين عمر من ترشيحات مباراة الزمالك وبيراميدز 

وواصل المصدر، أن الحكم الدولي أمين عمر من الحكام المميزين لإدارة المباراة ولكن من الصعب اسناد اليه هذه المباراة، بعد الأزمة التى وقعت بين الحكم والزمالك في مباراة المقاولون العرب في الدوري والتى كانت سببا في عدم احتساب ضربة جزاء للزمالك.

وتقدم اللجنة السابقة للزمالك برئاسة عماد البناني، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة للتحقيق مع الحكم مع استبعاده من إدارة مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة وقررت لجنة الحكام إيقاف أمين عمر شهرا.

إداري المنتخب يطير لليبيريا للتجهيز لمباراة سيراليون 

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا  ،سفر شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة  ،إلي ليبريا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة سيراليون، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم سواء فندق الإقامة أو ملاعب التدريب او الاستاد الذى ستقام عليه المباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة سيراليون بلييريا  بسبب عدم صلاحية ملاعب سيراليون.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 13 من نوفمبر الجاري حتى يوم 21 من الشهر نفسه  ، يخوض خلاله المنتخب مباراتين أمام جيبوتي يوم 16 فى الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم على ان تقام المباراة باستاد القاهرة ويوم 19 مع سيراليون.  

الزمالك بيراميدز البنا أمين عمر محمد عادل طاقم التحكيم

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