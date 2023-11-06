لفتح باب التطوع للطلاب.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة، بقاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد علي شهداء أشقائنا في فلسطين.

وووقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، والذي يأتي في إطار دعم الطلاب داخل الحرم الجامعي وتوعيتهم بمبادئ مؤسسة حياة كريمة وفتح باب التطوع للطلاب الجدد.

وفي كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في العام 2019، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا، حاملة في طياتها أرقام خدمية ضخمة وإنجازات واضحة، وفي المقام الأول تهدف إلى خدمة المواطن المصري البسيط، من خلال تسخير إمكانات مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى تلبي احتياجاتهم لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

توفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، وتشمل هذه الأنشطة توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف الأجهزة التعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.



وأضاف "الجيزاوي"، أن جامعة بنها قد شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والثقافية وغيرها من الانشطة التنموية بالقرى المختلفة التى استهدفتها المبادرة بمحافظة القليوبية، كما ساهمت الجامعة بمحو امية ما يزيد عن 10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة خلال الخمس سنوات الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة بنها تعد بيت الخبرة الأول لمحافظة القليوبية، حيث لايقتصر دورها على التعليم والبحث العلمى فقط بل يمتد أيضا الى خدمة المجتمع والبيئة، وتحقيقا لذلك تسعي إدارة الجامعة بخطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية ودعم المبادرات المختلفة وربطها بإحتياجات المجتمع بكافة مؤسساته.

وأكد فوده، إلى أن جامعة بنها حريصة على المضي قدما في المشاركة فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.

أهداف مؤسسة حياة كريمة التنموية واستراتيجيتها تتسق مع أهداف واستراتيجية جامعة بنها

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أهداف مؤسسة حياة كريمة التنموية واستراتيجيتها تتسق مع أهداف واستراتيجية جامعة بنها، وإيمانًا من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق المشترك فقد تم تخصيص " بوث " لمؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة يقدم كافة الخدمات التنموية والتعليمية وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن عامة، والطالب الجامعي على وجه الخصوص، وبما يساعد في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها قالت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة بدأت بحلم لمجموعة من الشباب لديهم طموح وفكر وتحقق حلمهم بانطلاق المبادرة فى كل القرى والنجوع فى مصر وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لهم وبأفكارهم، مؤكدة أن المبادرة تضم جميع مناحي الحياة، فهي توفر جميع الخدمات للقرى والريف بهدف توفير حياة كريمة لكل المصريين، من خلال أنشطة رفع الكفاءة ومحو الأمية وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة، مؤكدة علي أن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد يعتبر مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

وأشارت الى أن مؤسسة حياة كريمة بدأت بإطلاق مبادرة "من إنسان لإنسان" وليس فقط المصري، ومن الوازع الإنساني أن نقف مع إخواننا في غزة ونتواجد معهم، وكنا من المؤسسات الوحيدة الموجودة داخل معبر رفح من أول يوم، حتى نطمئن أن أول دفعة من المساعدات تدخل تحت مظلة التحالف الوطني، وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من شعار المؤسسة نفسها "حياة كريمة " من إنسان لإنسان" وتعزيزا لدورها فى كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية.

وخلال اللقاء استعرض كلا من ندا خضر، وهند جلال، ومصطفي السيد بعرض تقديمي عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة.

