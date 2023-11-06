نهضة مصر تحصد جائزة اتصالات لكتاب الطفل لفئة اليافعين عن رواية "حلق مريم"

حصدت دار نهضة مصر للنشر على جائزة اتصالات لكتاب الطفل لعام 2023 لفئة اليافعين عن رواية "حلق مريم" للكاتبة رانيا بده.

حلق مريم

ورواية "حلق مريم" حكاية مريم التي تعاني الشعور بالفقد بسبب موت أبويها في حادث، ورغم ذلك كانت "مريم" تمتلك وعيا وشجاعة في مجابهة هذه الظروف التي وضعت فيها رغم صغر سنها وعدم خبرتها في الحياة.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لرانيا بده الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إذ فازت في مايو 2021 بجائزة الشارقة لكتاب الطفل عن رواية "شياملا" لليافعين.

وهذه المرة السادسة التي تحصل فيها دار نهضة مصر للنشر على جائزة اتصالات عن كتب الأطفال واليافعين، وسبق أن حصلت الدار على الجائزة في أعوام 2011، وجائزتين في عام 2013 وعام 2016، و2021 وجائزة اتصالات لكتاب الطفل من أهم جوائز أدب الطفل في العالم العربي تم إطلاقها في عام 2009 بمبادرة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين والرئيس التنفيذي لدار كلمات للنشر.

الجدير بالذكر، أن هذه الجائزة الـ 64 ضمن الجوائز التي حصدتها نهضة مصر خلال رحلتها في نشر الأدب والثقافة.

القائمة القصيرة لفئة اليافعين

نجح 21 كتابا صادرا عن 8 دور نشر عربية وأجنبية فى الوصول إلى القائمة القصيرة للدورة الـ15 من "جائزة كتاب الطفل"، التى ينظّمها المجلس الإماراتى لكتب اليافعين، حيث سيُتوّج الفائزون بها عن فئاتها الخمس خلال الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023.

جاءت رواية "حلق مريم" فيالقائمة القصيرة للمرشحين عن فئة "كتاب اليافعين" ضمن 3 إصدارات، وهي: "بوجدانا"، وهي رواية لليافعين من تأليف مرام بشير صدقي، ورسومات مروى حياصات، والصادرة عن "قنديل للنشر والتوزيع" في الإمارات؛ "حلق مريم" لرانيا بده، ورسومات آية خميس، والصادر عن "دار نهضة مصر في مصر؛ "ابتسم لأكون أقوى" لشيرين سامي، ورسومات هاني صالح، والصادر عن دار الشروق في مصر.