المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتولي قيادة تنظيم داعش في الجيزة

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة ببدر بالسجن المشدد 10 سنوات ل 3 متهمين، في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة، والانضمام إلى التنظيم الإرهابى.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة

وكذلك تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.