الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"خارج النفق" معرض لـ خالد زكى بمركز الجزيرة للفنون.. الأربعاء

خارج النفق
خارج النفق

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان خالد زكي تحت عنوان "خارج النفق"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون، الساكن في 1 ش الشيخ المرصفي بالزمالك.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يفتتح يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

معرض "البدايات"

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء أمس الأحد، النسخة الأولى من معرض "البدايات"، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 23 نوفمبر الجاري، ومواعيده يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا ومن 5 مساء حتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

ويضم أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.

"البدايات" هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تَجَمُّع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الروّاد وحتى جيل الألفيّة، وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.

وأشار القطاع، في بيان له، إلى أن الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا بأنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية خارج النفق خالد زكي مركز الجزيرة للفنون

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