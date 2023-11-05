الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض "نبت" لـ باهر أبو بكر.. الثلاثاء

معرض نبت
معرض "نبت"

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا يحمل عنوان "نبت" للفنان باهر أبو بكر، في تمام السادسة مساء بعد غد الثلاثاء، بقاعة الباب- سليم ساحة دار الأوبرا المصرية، على أن يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

ويقول الدكتور وليد قانوش: يعتمد الفنان باهر أبو بكر في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح.. ترتكن إلى اكتشاف الطاقة الكامنة في الشكل التعبيري الإيحائي وليس المباشر.. لذا فالشكل النحتي عنده يميل إلى العضوي المبهم المتشابة مع الشكل الطبيعي مما يثير العقل ويدفعه للمقارنة والتفكير ليحقق مبتغاه في الوصول إلى حالة تفاعلية بين المشاهد والعمل الفني.

نبذة عن باهر أبو بكر

ولد الفنان النحات باهر أبو بكر عام 1981 في محافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية 2003، حاصل على درجة الماجستير فى التربية الفنية تخصص نحت 2009ـ جامعة حلوان، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الفنية تخصص نحت 2015– جامعة حلوان. 

يعمل حاليا مدرس النحت بقسم التعبير المجسم - كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وهو عضو نقابة الفنون التشكيلية، وعضو لجنة توثيق أعمال متحف الفن الحديث، كما شارك في العديد من المعارض والفعاليات الثقافية المحلية والدولية منذ تخرجه.

معرض
معرض "نبت"
معرض
معرض "نبت"

معرض
معرض "نبت"
قطاع الفنون التشكيلية باهر أبو بكر نبت الأوبرا المصرية النحات باهر أبو بكر الفنون التشكيلية

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