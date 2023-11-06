"الدستور" ترصد تفاصيل أفلام تتنافس على قائمة الإيرادات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر

تستقبل دور العرض السينمائي، فى مصر الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا خلال شهرى نوفمبر الجارى، وديسمبر المقبل، عددًا من الأفلام الجديدة التى تخلق حالة من الانتعاش والرواج، وذلك لتنوعها ما بين الرومانسية، والاجتماعية، والأكشن، لتفتتح الموسم الشتوى الجديد وتتنافس على قائمة الإيردات.

"الدستور" ترصد خلال السطور التالية قائمة الأفلام التى تتنافس على الإيرادات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر

1- بلوموندو.. 15 نوفمبر

فى مقدمة هؤلاء الأعمال السينمائية الجديدة فيلم "بلوموندو" الذى يقوم ببطولته النجم حسن الرداد، إذ قررت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو" للفنان حسن الرداد، طرحه في دور العرض السينمائي، يوم 15 نوفمبر فى مصر والوطن العربي.

تفاصيل وأحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة ومن ثم تتطور الأحداث.

صناع وأبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

2- آل شنب.. 29 نوفمبر

كما قررت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "آل شنب" طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي يوم 29 نوفمبر الجاري.

تفاصيل فيلم آل شنب

ويحكي فيلم آل شنب عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة، مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين وأحمد رءوف وإسلام حسام.

3- شماريخ.. 13 ديسمبر

فى سياق متصل ينتظر صناع فيلم "شماريخ" بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، طرح العمل بالسينمات خلال أيام، وتحديدا فى يوم 13 ديسبمر المقبل.

أحداث فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

أبطال فيلم شماريخ

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

4- أنا وابن خالتى.. 13 ديسمبر

وفى نفس اليوم 13 ديسمبر، يتم طرح فيلم" أنا وابن خالتي" في السينمات، وهو بطولة النجم سيد رجب، وبيومى فؤاد.

تفاصيل فيلم "أنا وابن خالتي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت، كما أنه يجمع بين جيلين مختلفين، ويعد فيلم أنا وابن خالتى هو العمل السينمائي الأول لورشة "مصنع الحكايات" بعد تقديمها عددًا من المسلسلات منها حكايات مسلسلات "جروب العيلة" و"جروب الماميز"، و"جروب الدفعة"، الذي تم عرضه مؤخرًا على قناتي "ON E" و"ON دراما".

صناع وأبطال فيلم "أنا وابن خالتي"

صناع وأبطال الفيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين بجانب النجم سيد رجب، منهم بيومى فؤاد، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، منهم لطفى لبيب، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

5- أبو نسب.. 27 ديسمبر

ويتم طرح فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام، يوم 27 ديسمبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر

أبطال وصناع أبو نسب

الفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

6- سنة أولى خطف

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "سنة أولى خطف"، البوستر الدعائي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

تدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم "سنة أولى خطف"، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف وعصام شاهين.

عادل مش عادل

وفى سياق متصل انتهى صناع وأبطال فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، من تصوير كافة الأحداث، ويسعى الأن المخرج أحمد يسرى للانتهاء من كافة اعمال المونتاج والمكساج لطرح الفيلم بدور العرض قبل حلول موسم رأس السنة.

فيلم عادل مش عادل يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفناني منهم شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.