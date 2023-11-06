الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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إحالة عصابة سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة

  وكانت بداية الواقعة عندما تم ضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه  (4) غطاء بالوعات صرف صحى و بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة تشكيل عصابي قسم شرطة بدر نيابة الشروق وبدر قسم شرطة المعادي

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