حبس عصابة سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تم ضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه (4) غطاء بالوعات صرف صحى و بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.