حبس 3 حاولوا ترويج 4.8 كيلو حشيش في مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش في مدينة بدر.

طلب التحريات الأمنية حول الواقعة

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.