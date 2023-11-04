حبس عاطل يتاجر في المخدرات بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات، ومصادرة المضبوطات، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهم تخصص في الإتجار في مخدر "الحشيش" ويقوم بتوزيعه على عملائه في منطقة الأميرية، حيث تبيَّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات.

وضبط بحوزة المتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، سلاح أبيض -مطواه-، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.