الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

55 مليون جنيه.. اعترافات المتهمين بغسل أموال تجارة المخدرات

حبس متهمين
حبس متهمين

تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 4 متهمين بـ غسل 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي غسل 55 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات؛ لإخفاء مصادر الحصول عليها، حيث استخدموا أنشطتهم المخالفة للقانون في تجارة المخدرات؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحاولوا إخفاء تلك الأنشطة، من خلال شراء أراض زراعية وعقارات ومطاعم وسيارات ومكاتب سيارات لإضفاء مشروعية على استثماراتهم بقيمة 55 مليون جنيه.

جهات التحقيق المختصة القاهرة تجارة المخدرات أرباح غير مشروعة إضفاء مشروعية

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