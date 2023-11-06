الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى واقعة سقوط عامل من أحد المبانى بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين التحقيق فى واقعة سقوط عامل من أحد المباني بمدينة بدر، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم والاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا لسماع أقواله.

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وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى")، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو.

وبالانتقال وسؤال (عامل - مقيم محافظة الشرقية) قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار " تحت الإنشاء " كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر (نجار - مقيم محافظة المنيا) بسبب خلافات بينهما حول العمل، قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانية بالطابق الثانى، مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضي ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدر مديرية امن القاهرة عامل الشرقية قسم شرطة بدر امن القاهرة نيابة

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