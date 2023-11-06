بعد انتهاء الحرب.. مستقبل قطاع غزة وحركة حماس

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك عدة سيناريوهات قد تحدد مستقبل قطاع غزة المحاصر لكنها مرهونة بنتائج الحرب الحالية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

سيناريوهات مستقبل غزة

وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيناريو الأول الذي قد يتحقق في غزة أن يتمكن الاحتلال من السيطرة على القطاع وكسر شوكة المقاومة بشكل كامل وهزيمتها، والاحتلال في هذه سيبقى كقوة احتلال قائمة وسيكون مطالب منه توفير المتطلبات الكاملة للقطاع من مأكل ومشرب ومسكن خاصة وأن سكان قطاع غزة تم قصف منازلهم وباتوا بلا مصدر عمل لهم.

أما السيناريو الثاني أن يتم تسليم القطاع لاحدى الدول ومصر مرشحة بقوة لهذا الأمر، وكذلك هناك الأمم المتحدة وكذلك السلطة الفلسطينية بحسب قرارها الذي سيتخذه كل منهم بشأن هذا الأمر.

وأشار الرقب إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله امس وقال انه لا مانع من تولي السلطة القطاع ولكن ضمن مشروع سياسي شامل.

وتابع “الامر لن يكون سهل بالطبع وهناك العديد من الترتيبات السياسية وقتها، من ضمنها أن تبقى حماس في الحكومة ولكن بدون قوة عسكرية وسيكون هناك ترتيبات بين حماس والسلطة الفلسطينية”.

الجارديان تطرح سيناريوهات الحكم فى غزة بعد الحرب

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية أهم وأحد المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، حيث تتم دراسة العديد من الاحتمالات حول من يتولى مسئولية قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، هل ستكون سلطة فلسطينية أم قوة متعددة الجنسيات؟.

وقالت صحيفة "الجارديان" إنه تم طرح عدد من الحلول حول مستقبل غزة، أهمها سلطة فلسطينية معدلة أو قوة متعددة الجنسيات، لكن كلا الاقتراحين واجهت مقاومة كبيرة.

وعندما وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط في زيارته الأخيرة، كان أحد أهدافه إزالة بعض الضبابية حول ما يحدث لغزة في أعقاب الحرب، لكنه يواجه مقاومة من كل من إسرائيل والدول العربية.