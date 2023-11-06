الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: تصريح وزير إسرائيلي برمى قنبلة نووية على غزة جريمة

عطا الله حنا
عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه قد مر شهر على العدوان الذي تتعرض له غزة ناهيك عن الاعتداءات في الضفة الغربية وما يخطط للقدس من مشاريع تهدف للنيل من هويتها وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني فيها.

أين الحكام في الغرب من التصريحات الخطيرة للمسؤولين الإسرائيليين

 وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن إعلان أحد الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب أن ترمى قنبلة ذرية ونووية في غزة إنما هي جريمة بحد ذاتها، وآخر قال بأنه يجب تدمير غزة عن بكرة ابيها فأين هم الحكام في الغرب من هذه التصريحات الخطيرة والتي يبدو انها ستصبح واقعا اذا لم تتخذ المواقف الصارمة والقوية لوقف هذا العدوان الهمجي.

 وتابع المطران عطا الله حنا، كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية وللدمار الشامل ونحن نجدد مطالبتنا بوقف اإلاق النار ووقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار، لا يمكننا أن نقبل بأي شكل من الأشكال مظاهر الإرهاب والقتل والعنف أيا كان شكلها فهي تتنافى مع قيمنا ومبادئنا وإنسانيتنا، وما يحدث في غزة اليوم إنما هو استهداف لشعب أعزل بطريقة مروعة، فما ذنب الأطفال لكي يتيتموا وما ذنب الأطفال لكي يقتلوا وما ذنب أهلنا في قطاع غزة لكي يعيشوا في هذه الأوضاع المأساوية.

 سادس حرب على غزة

 وواصل، هذه سادس حرب على غزة وقبل الحرب كانت غزة محاصرة وكأنها أكبر سجن في العالم حيث الفقر والعوز والبطالة والآلام والأحزان، كانت منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع فأتى هذا العدوان لكي يزيد من آلام المواطنين ومعاناتهم والتي يبدو أنها للبعض لا تعني شيئا.

أين هم الحكام في الغرب الذين يتغنون بحقوق الإنسان من هذه الجرائم، ولماذا يصمتون في الوقت الذي فيه يجب أن يدافعوا عن هذا الشعب الأعزل، لا بل بعضهم ليس صامتا فحسب بل هو شريك في الجريمة.

أما الشعوب فلها منا كل التحية وقد باتت المظاهرات منتشرة في كافة الدول العالمية وباتت شرائح كبيرة في عالمنا تتفهم معاناة الشعب الفلسطيني، فالرواية الفلسطينية باتت قوية وباتت اليوم منتشرة اكثر من اي وقت مضى امام هذه المأساة المروعة التي يعاني منها أهلنا في غزة، نطالب بوقف هذه الحرب وهذه المعاناة وهذه المأساة ولا يجوز ان تستمر هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الابرياء والمدنيين.

عطا الله حنا المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

مواد متعلقة

تحل ذكراها اليوم.. من هي الطوباوية ماريا كارميلا فييل فيراندو؟

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة الشهيد يوليوس الأقفهصي كاتب سير الشهداء

من هو القديس بطرس فرنسيس نيرون الكاهن والشهيد الذي يحتفل به الكاثوليك؟

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباويّة تريزا مانجانييلو من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية

10 نوفمبر.. البابا ثيؤدوروس يزور كنيسة الظاهر بالقاهرة

مطران الغربية: الحسد لا يتسبب في إصابة المحسود والإنجيل تحدث عنه

المعموديات الجماعية.. سبيل الهرب من نار الحرب إلى ملكوت الرب

"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى خادم الله جوزيبي فانين الشهيد

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الأونروا لـ"الدستور": حجم التدمير كبير فى غزة والقطاع فى حاجة للمساعدات

أحمد فتوح في الأهلي.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

مزقاه ب 20 طعنة.. استمرار حبس سيدة وابنتها قتلا بائع في كرداسة

صاحب محل يقتل بائعًا متجولًا طعنًا بمطواة فى دار السلام

"أيام في المكسيك".. كتاب يمزج بين أدب الرحلات والسيرة الذاتية لـ هايدي عبد اللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية