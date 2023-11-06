المطران عطا الله حنا: تصريح وزير إسرائيلي برمى قنبلة نووية على غزة جريمة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه قد مر شهر على العدوان الذي تتعرض له غزة ناهيك عن الاعتداءات في الضفة الغربية وما يخطط للقدس من مشاريع تهدف للنيل من هويتها وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني فيها.

أين الحكام في الغرب من التصريحات الخطيرة للمسؤولين الإسرائيليين

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن إعلان أحد الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب أن ترمى قنبلة ذرية ونووية في غزة إنما هي جريمة بحد ذاتها، وآخر قال بأنه يجب تدمير غزة عن بكرة ابيها فأين هم الحكام في الغرب من هذه التصريحات الخطيرة والتي يبدو انها ستصبح واقعا اذا لم تتخذ المواقف الصارمة والقوية لوقف هذا العدوان الهمجي.

وتابع المطران عطا الله حنا، كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية وللدمار الشامل ونحن نجدد مطالبتنا بوقف اإلاق النار ووقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار، لا يمكننا أن نقبل بأي شكل من الأشكال مظاهر الإرهاب والقتل والعنف أيا كان شكلها فهي تتنافى مع قيمنا ومبادئنا وإنسانيتنا، وما يحدث في غزة اليوم إنما هو استهداف لشعب أعزل بطريقة مروعة، فما ذنب الأطفال لكي يتيتموا وما ذنب الأطفال لكي يقتلوا وما ذنب أهلنا في قطاع غزة لكي يعيشوا في هذه الأوضاع المأساوية.

سادس حرب على غزة

وواصل، هذه سادس حرب على غزة وقبل الحرب كانت غزة محاصرة وكأنها أكبر سجن في العالم حيث الفقر والعوز والبطالة والآلام والأحزان، كانت منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع فأتى هذا العدوان لكي يزيد من آلام المواطنين ومعاناتهم والتي يبدو أنها للبعض لا تعني شيئا.

أين هم الحكام في الغرب الذين يتغنون بحقوق الإنسان من هذه الجرائم، ولماذا يصمتون في الوقت الذي فيه يجب أن يدافعوا عن هذا الشعب الأعزل، لا بل بعضهم ليس صامتا فحسب بل هو شريك في الجريمة.

أما الشعوب فلها منا كل التحية وقد باتت المظاهرات منتشرة في كافة الدول العالمية وباتت شرائح كبيرة في عالمنا تتفهم معاناة الشعب الفلسطيني، فالرواية الفلسطينية باتت قوية وباتت اليوم منتشرة اكثر من اي وقت مضى امام هذه المأساة المروعة التي يعاني منها أهلنا في غزة، نطالب بوقف هذه الحرب وهذه المعاناة وهذه المأساة ولا يجوز ان تستمر هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الابرياء والمدنيين.