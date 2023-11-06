محمد عبدالناصر: الحرب في غزة لها تأثيرات سلبية على المنطقة والاقتصاد المصري

تحدث الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، عن أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء على المواطنين، قائلًا: إن الدولة تعيش وضع اقتصادي صعب، وهذا نتيجة أزمات عالمية مررنا بها.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد المصري، وبالتالي الجميع سيعاني اقتصاديًا وهو أمر مفروغ منه.

الدولة عملت على تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية

ولفت مدير تحرير جريدة الدستور، إلى أن الدولة عملت على تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية من 15 لـ 25%، بجانب توسعة دائرة المبادرة وأصبحت أكثر تأثيرًا في المحلات والسوبر ماركت الصغيرة بالقرى والمحافظات، وهذا ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحالي ولمدة 6 أشهر.

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أنه لابد من الرقابة على الأسواق والتزام الناس بتطبيق المبادرة، ولابد من معاقبة كل التجار الجشعين الذين يخالفون المبادرة.