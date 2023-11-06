القبض على 6 عاطلين بمخدرات وأسلحة خلال حملة أمنية بالبساتين والخليفة وبدر

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية مكبرة لمكافحة جرائم التجار بالمواد المخدرة وضبط المتاجرين فيها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).

ضبط عاطلين بهيروين وبندقية خرطوش

كما تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام – مبلغ مالى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.