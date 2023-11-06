الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل مزارع وإصابة طالبة في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل مزارع وإصابة طالبة خلال مشاجرة بين طرفين بسوهاج لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية، وضبطت طرفي المشاجرة.

تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مزارع "توفى إثر إصابته بعيار ناري بالرأس" - كريمة شقيق المجني عليه "طالبة" مصابة بعيار ناري – نجل شقيق المجني عليه "مزارع")، طرف ثان (مزارع - شقيقه)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقتل مزارع مركز شرطة المنشأة مديرية أمن سوهاج

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