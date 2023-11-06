اتخانقوا في الفرح.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بسلاح أبيض في أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب أنهى حياة زميله، بعد مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب – مقيم بدائرة المركز، وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالفحص وبسؤال شقيقه عاطل - مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفـى وطالب آخر - مقيم بذات الناحية، حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.