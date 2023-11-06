نادية الشرقاوى تحتفى بالطبيعة داخل قاعة زياد بكير بالاوبرا.. الخميس

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الاوبرا معرضاً للفنانة الدكتورة نادية الشرقاوي تحت عنوان "صيفي دائم" ويفتتح في السادسة مساء الخميس 9 نوفمبر ويستمر حتي 16 نوفمبر .

صيفى دائم معرض تشكيلى بزياد بكير

يضم المعرض مجموعة من اللوحات التى تحتفى بالطبيعة خلال فصل الصيف وتصور العديد من المناظر االخلابة.

يذكر أن الفنانة نادية الشرقاوي ولدت عام 1955 ،تخرجت في كلية الطب والجراحة جامعة القاهرة ، شاركت فى مجموعة من المعارض الجماعية كما اقامت عدد من المعارض الفردية منها الوان الربيع ، الفن والحياة ، شكرا طبيبي وغيرها.

أمسية ثقافية تحت عنوان "خمسون عاما من الحضور.. طه حسين"

ومن جهة اخرى، تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية تحت عنوان "خمسون عاما من الحضور.. طه حسين" بحضور الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، الكاتب والناقد إيهاب الملاح، وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي وذلك اليوم الاثنين 6 نوفمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، ويدور الحوار حول عميد الأدب العربى طه حسين، ومشوار حياته الذى تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتأثيرها الفكرى والادبى الممتد.