نجار يلقى زميله من أعلى مبنى تحت الإنشاء فى مدينة بدر

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة إصابة عامل إثر سقوطه من أحد المبانى تحت الإنشاء بمدينة بدر، حيث تبين أن نجارا زميله وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول العمل، وتم ضبطه.

تبلغ لقسم شرطة بدر من أحد المستشفيات باستقبال عامل مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى"، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو.

بالانتقال وسؤال عامل مقيم محافظة الشرقية قرر بأنه حال وجوده صحبة المصاب بعمله بعقار "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر، نجار مقيم محافظة المنيا بسبب خلافات بينهما حول العمل، قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثانى، مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته وتم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.