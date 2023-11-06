رفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من رفع 51سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس).