رفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة من الشوارع خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من رفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من سحب 2651 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس).