أستاذ التمويل: المواطن الأمريكى أصبح يسأل عن كم المساعدة للاقتصاد الإسرائيلى

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هناك عددا من القطاعات تأثرت داخل إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ ما يقرب من شهر.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن أي دولة تخوض حربا تتأثر اقتصاديا، بل إن المجتمع الدولي ككل يدفع ثمنا كبيرا للغاية، لافتًا إلى أن هناك دعما أمريكيا كبيرا للاقتصاد الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الدعم الأمريكي للاقتصاد الإسرائيلي مهم لإسرائيل، لكنه يؤثر على الاقتصاد الأمريكي حال استدامته لفترة أطول.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن المواطن الأمريكي أصبح يسأل عن كم المساعدة للاقتصاد الإسرائيلي التي تأتي من جيب المواطن الأمريكي، حيث إن هناك اعتراضات على إدارة بايدن التي تسعى لتأجيج عديد من الصراعات داخل دول العالم.