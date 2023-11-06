الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

المتهمين بقتل طبيب
المتهمين بقتل طبيب الساحل

وصل منذ قليل المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية استعدادا للنطق عليهم بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل طبيب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقته ودفنه في عيادة خاصة بمنطقة الساحل.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق - طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

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إحالة أوراق المتهمين بقتل "طبيب الساحل" للمفتى.. و6 نوفمبر النطق بالحكم

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النيابة فى "طبيب الساحل": المتهمون عقدوا العزم على التخلص من الضحية

وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة

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وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

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