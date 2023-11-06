الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور (صور)

أعمال تطوير حديقة
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة أرض الجبل وشارع دمشق بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

 

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

 

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

 

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور، وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور
محافظة حدائق أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اسوار بورسعيد

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