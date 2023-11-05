الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد

رفع كفاءة شارع الحرية
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد، أنه يجري العمل حاليًا في تطوير شارع الحرية بداية من شارع الجمهورية وصولًا حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو، مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق،  وزيادة معدلات الإضاءة،  وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات للأمطار، فضلًا عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التي جرت بالمدينة في كل القطاعات.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي.

رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
رفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد
بورسعيد بورفؤاد تطوير الطرق محافظ بورسعيد

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