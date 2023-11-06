نيويورك تايمز: مخاوف أمريكية من طلب إسرائيل تسليح مواطنيها لقتل الفلسطينيين

أثار طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، تدقيقا ومخاوف المشرعين الأمريكيين في الكونجرس وبعض مسؤولي وزارة الخارجية الذين يخشون أن الأسلحة قد ترسلها إسرائيل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية، حيث يؤكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن أعمال العنف تتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تسليح المدنيين الإسرائيليين يثير مخاوف أمريكية من تفاقم الأزمة

وبحسب صحيفة "نيوريوك تايمز" الأمريكية، فإن قيمة شرائح الدعم الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية تبلغ 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونجرس.

وتقول إسرائيل إن البنادق ستستخدم من قبل قوة الشرطة الوطنية، لكنها أشارت أيضًا إلى أنه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما قال أشخاص مطلعون.

المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان أعربوا عن تحفظاتهم

وقدمت وزارة الخارجية إخطارا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونجرس الأسبوع الماضي، ما أثار المخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه داخل الوزارة، أعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الأوامر والإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وتابعت أن الشرطة الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز ترسانة أسلحتها بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المدنيين الإسرائيليين بآلاف الأسلحة في ما لا يقل عن 1000 بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

500 ألف إسرائيلي انتقلوا إلى المستوطنات في الضفة الغربية على مدى سنوات عديدة

وأشارت إلى أن حوالي 500 ألف إسرائيلي انتقلوا إلى المستوطنات في الضفة الغربية على مدى سنوات عديدة، والتي إلى جانب نقاط التفتيش العسكرية والأسوار وغيرها من إجراءات الاحتلال الحكومي الإسرائيلي، تبقي 2.7 مليون فلسطيني في المنطقة يعيشون في جيوب صغيرة منفصلة.

وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة المخاوف المحتملة مع نظرائهم الإسرائيليين، وقالت جيسيكا لويس، السكرتيرة المساعدة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، في إشارة إلى الشرطة الوطنية الإسرائيلية، "تلقينا تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي يسيطر عليها الحزب الوطني الإسرائيلي".

ويقول المسؤولون الأمريكيون الذين يطلعون على الأوامر إن هذا الطلب المقدم من إسرائيل يختلف عن الطلبات السابقة من حيث أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا صراحة إلى فكرة منح البنادق لجماعات مدنية.

وقدمت إسرائيل طلبية كبيرة أخرى على الأقل من البنادق هذا الخريف، ونظرًا للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون، فقد أثار ذلك أيضًا مخاوف بعض المشرعين الديمقراطيين، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي من ولاية ماريلاند الذي ضغط على إدارة بايدن للحصول على ضمانات بشأن هذا الأمر.