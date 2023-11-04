الديمقراطيون فى الكونجرس يطالبون بلينكن بالضغط على الاحتلال للدخول فى هدنة

يتزايد انتقاد الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مطالبين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية والدخول في هدنة إنسانية، مما يشكل تغيرًا واضحًا في لهجة الإدارة الأمريكية حيال أزمة التصعيد في غزة والدعم المطلق لحكومة الاحتلال.

التصعيد في غزة

ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، يتزايد صوت المشرعين الديمقراطيين في انتقاد الهجوم البري الإسرائيلي الموسع في غزة، ويدعو البعض إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور.

وقال الموقع: إنه تحول كبير الآن في نهج الإدارة الأمريكية التي أعلنت في بداية عملية طوفان الأقصى الدعم المطلق لحكومة الاحتلال، وقالت: كان انتقاد إسرائيل، خلال المراحل الأولى من الصراع، مقتصرًا في معظمه على أعضاء الكونجرس الأكثر ميلًا إلى اليسار.

دعوات للهدنة الإنسانية

وقال الموقع: وقّع ما يقرب من 60 عضوًا ديمقراطيًا في مجلسي النواب والشيوخ على رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، صدرت ليلة الجمعة، تحثه على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ودعت الرسالة بلينكن إلى الدعوة بقوة أكبر إلى "الهدنات الإنسانية" التي اقترحتها الإدارة والضغط على إسرائيل، للامتثال للقانون الدولي والحد من الخسائر البشرية في غزة، وقمع العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وكتبوا في رسالتهم: "يتطلب هذا الصراع قيادة أمريكية شاملة- معالجة الاحتياجات الإنسانية الخطيرة اليوم- مع العمل على إيجاد حلول تعطي الأولوية لخفض التصعيد والحوار والدبلوماسية".

وترأس الرسالة السيناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي من ولاية نيو مكسيكو) والنائبة فيرونيكا إسكوبار (ديمقراطية من ولاية تكساس)، ووقعها ستة أعضاء يهود، بما في ذلك نائبة المقاطعة المتأرجحة سوزان وايلد (ديمقراطية من ولاية بنسلفانيا). وسيث ماجازينر (D-R.I.).

توقعات بزيادة الدعم لتنفيذ هدنة

وقال أربعة من الديمقراطيين في مجلس النواب لموقع Axios: إنهم يتوقعون المزيد من الدعوات من زملائهم للتوقف مؤقتًا عن دعم إسرائيل، أو إعادة التفكير في المجهود العسكري الإسرائيلي أو حتى وقف إطلاق النار.

وقال أحد الأعضاء: "لقد بدأت الأرضية السياسية تتغير مع تحول الاهتمام من أسباب الحرب إلى الوسائل التي تُشن بها الحرب".

