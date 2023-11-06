الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تغطية جزء من ترعة الإبراهيمية لتوسعة موقف سيارات مدينة الواسطي ببني سويف

الترعة
الترعة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي رئيس المدينة، عن رفع القمامة والمخلفات من شارع عبد الحكم عزوز وشارع فضل وشارع جميل سلامة وشارع حسين طليبة وشارع زغلول وشارع فتحي علي وشارع عبد السلام عارف وطريق السادات وكورنيش النيل وطريق الفيوم وعزبة التحرير.

كما تم إيقاف أعمال حفر على أرض زراعية بناحيه أبو سليم وإزالة أكثر من ثلاثين حالة في المهد على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى إهوة وبني رضوان وإهناسيا الخضراء والحلابية.

بينما أشرفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، على أعمال رفع كفاءة وتأهيل وتطهير ترعة الإبراهيمية، بجانب تغطية 140م منها لتوسعة موقف سيارات مدينة الواسطى في إطار تنفيذ خطة تطوير ورفع المواقف، فيما تتواصل أعمال النظافة بدائرة المركز والتي أسفرت عن نقل تراكمات القمامة من شوارع المدينة وقريتي جزيرة المساعدة وزاوية المصلوب، وقرى وعزب مجلس قروي الميمون وأبوصير الملق وقمن العروس وإطواب وإنفسط وميدوم، هذا بالإضافة إلى إزالة التعديات -في مهدها-على الأرض الزراعية بعدد من قرى المركز.

ومن ناحية أخرى، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف الاجتماع الأسبوعي لرؤساء القرى ومديري الإدارة الهندسية والمتابعة والتفتيش والمتغيرات المكانية والنظافة بالوحدة والإشغالات، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف التقنين والتصالح والانتهاء من المتغيرات أولا بأول والإزالات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وملفات النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق وإنارة أطراف القرى ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وزيادة تراخيص الإعلانات وترشيد استهلاك الكهرباء وتكثيف الحملات التموينية وغيرها من الملفات الهامة.

بني سويف ترعة الابراهيمية الواسطي سيارات

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