الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الفيومي: حوافز الحكومة أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية، ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية.

وقال "الفيومي" في تصريحات صحفية اليوم، إن رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة لها في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقه الجديدة والمتجددة، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية، هو تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، رغم التحديات الخارجية.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، أسهمت في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، إضافة إلى توسع عدد من الشركات الأجنبية في أعمالها بمصر.

وشدد الفيومي على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.

وأوضح أن السوق المصرية، غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.

وشدد على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.

وأوضح أن السوق المصرية، غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.

وشدد أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.

وأوضح أن السوق المصرية، غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.

السوق السوق المصرية التجارية استثمارات جديدة الاقتصاد قطاع الصناعات الغذائية

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