الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و360 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 293 شاحنة و350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 243 شاحنة  و10 سيارات. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة  السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهى آيلة، أور وكوين نفرتيتي.  

 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 945 راكب بموانيها.

 

قادمون من أوروبا.. فنادق مرسى علم تستقبل 1500 سائح اليوم


 

في سياق آخر يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الإثنين، لاستقبال 1500 سائح من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنسيات ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل المطار خلالالأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.


 

 

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم الاثنين للمطار من عدة دول، بينها 3 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من النمسا ورحلة من ورحلة المانية، ورحلتين من القاهرة، ورحلتين منايطاليا، ورحلة من هولندا.

 

 

ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات مطار مرسى علم ميناء نويبع

مواد متعلقة

الرقابة التجارية: حملات على الأسواق وانخفاض أسعار السلع 30% في البحر الأحمر

البحر الأحمر تختتم دورة "أساسيات التخطيط الاستراتيجي" لتدريب القيادات الإدارية

تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

حلقة السمك بالغردقة مزار سياحى وسوق تجارية للمصريين والسياح

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بالغردقة ويُكرّم أئمة البحر الأحمر

بمشاركة 600 متسابق.. وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة "IRON MAN" بالغردقة

مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه تقسيم الشباب بمنطقة النجدة بالغردقة

"صحة البحر الأحمر" تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

عاجل.. أكثر الأسلحة الأمريكية رعبًا.. تعرف على الغواصة أوهايو بعد وصولها الشرق الأوسط

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

عقب عرضهما للبيع.. ثنائي الزمالك على رادار بيراميدز

بعد قليل...الحكم على المتهمين فى قضية طبيب الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تقف شامخة علي كل المستويات.. دعما للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس