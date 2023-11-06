تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و360 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 293 شاحنة و350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 243 شاحنة و10 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهى آيلة، أور وكوين نفرتيتي.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 945 راكب بموانيها.

قادمون من أوروبا.. فنادق مرسى علم تستقبل 1500 سائح اليوم





في سياق آخر يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الإثنين، لاستقبال 1500 سائح من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنسيات ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل المطار خلالالأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.





وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم الاثنين للمطار من عدة دول، بينها 3 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من النمسا ورحلة من ورحلة المانية، ورحلتين من القاهرة، ورحلتين منايطاليا، ورحلة من هولندا.