الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية دليل على انفلات حكومة نتنياهو

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

استنكر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، التصريحات التي أدلى بها وزير إسرائيلي بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، واصفا هذه التصريحات بأنها دليل على إرهاب دولة لا يمكن السكوت عليه.

الاحتلال يمارس كل أنواع الجرائم 

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن هذه التصريحات تدل على انفلات الحكومة الإسرائيلية، وخير دليل على أن الكيان الإسرائيلي قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

صمت المجتمع الدولي 

وأكد حزب المؤتمر، على أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وراء التصعيد الغير مبرر ويتنافي مع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية ويدخل فى إطار الإبادة الجماعية.

مصر لن تتخل عن القضية الفلسطينية

وتابع حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، أن الدولة المصرية حكومة وشعب بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخل عن القضية الفلسطينية وستظل دائما الداعم الأول الحقيقي لها والذي يعد دعما للإنسانية.

ضرورة التصدي لإرهاب حكومة نتنياهو

وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة بالتصدي لإرهاب حكومة نتنياهو، ومعرفة أصل هذه التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، وعما إذا كان تم التداول بشأنها داخل حكومة نتنياهو المتطرفة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أعلن في منشور على منصة "إكس" إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وفي وقت لاحق أصدر الجيش الأردني بيانا أوضح فيه أنه تم إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني بغزة بواسطة مظلات. 

وأشار البيان إلى أن الإمدادات في المستشفى "أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وتعليقا على تلك العملية قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عملية إنزال المساعدات الطبية التي نفذها الجيش الأردني لمشفاه في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قد تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولم يقدم المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أي تفاصيل إضافية.

حزب المؤتمر التصريحات الإسرائيلية حرب غزة 2023 وزير إسرائيلى الربان عمر صميدة

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