الشاعر العراقي نزار النداوي في ندوة ببيت الشعر بالأقصر (صور)

أقام بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية للشاعر العراقي نزار النداوي ضمن أنشطة البيت الأسبوعية، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر وذلك في تمام السابعة مساء أمس الأحد في مقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش الجديد.

بدأت الأمسية بالتعريف بالشاعر العراقي نزار النداوي، فهو شاعر ومترجم وإعلامي، توزعت حياته المهنية ما بين الصحافة اللبنانية، أو المرئية العربية والدولية.

يتحدث نزار النداوي إلى جانب اللغة العربية التي يكتب بها أشعاره، ويترجم إليها أشعار أعمدة التصوف الفارسي، ثلاث لغات هي: الإنجليزية والدنماركية والفارسية، شارك في العديد من مهرجانات الشعر العربي، والأمسيات الشعرية في أوربا والبلدان العربية.

حاصل على المرتبة الأولى لجائزة NOOR الدولية في سان فرانسيسكو – أميركا، عن فيلمه الذي أنتجه تحت عنون "خارج الإطار".

صدر له مجموعتان شعريتان، وهما: من أين لنارك هذا الثلج، ممالك مشوفة الوقت ولديه مخطوطة مجموعة شعرية ثالثة،تحت عنوان: "تأويل اللون الثالث".

وتنوعت قراءت الشاعر ما بين القصائد الوطنية والوجدانية واختتم قراءته بقصيدة من ديوانه القادم "تأويل اللون الثالث".

يذكر أن بيت الشعر بالأقصر، يستعد لإطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للشعر العربي في الفترة من ١٥ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م.