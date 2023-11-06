الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشاعر العراقي نزار النداوي في ندوة ببيت الشعر بالأقصر (صور)

بيت الشعر بالاقصر
بيت الشعر بالاقصر

أقام بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية للشاعر العراقي نزار النداوي ضمن أنشطة البيت الأسبوعية، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر وذلك في تمام السابعة مساء أمس الأحد في مقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش الجديد.

بدأت الأمسية بالتعريف بالشاعر العراقي نزار النداوي، فهو شاعر ومترجم وإعلامي، توزعت حياته المهنية ما بين الصحافة اللبنانية، أو المرئية العربية والدولية.

يتحدث نزار النداوي إلى جانب اللغة العربية التي يكتب بها أشعاره، ويترجم إليها أشعار أعمدة التصوف الفارسي، ثلاث لغات هي: الإنجليزية والدنماركية والفارسية، شارك في العديد من مهرجانات الشعر العربي، والأمسيات الشعرية في أوربا والبلدان العربية.

txt

عبدالمولى ومبارك وعبادى.. 3 شعراء يضيئون بيت الشعر بالأقصر

حاصل على المرتبة الأولى لجائزة NOOR الدولية في سان فرانسيسكو – أميركا، عن فيلمه الذي أنتجه تحت عنون "خارج الإطار".

صدر له مجموعتان شعريتان، وهما: من أين لنارك هذا الثلج، ممالك مشوفة الوقت ولديه مخطوطة مجموعة شعرية ثالثة،تحت عنوان: "تأويل اللون الثالث".

وتنوعت قراءت الشاعر ما بين القصائد الوطنية والوجدانية واختتم قراءته بقصيدة من ديوانه القادم "تأويل اللون الثالث".

يذكر أن بيت الشعر بالأقصر، يستعد لإطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للشعر العربي في الفترة من ١٥ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م.

 

بيت الشعر بالأقصر العراقي نزار النداوي الشاعر حسين القباحي تأويل اللون الثالث خارج الإطار

مواد متعلقة

أحمد عبد المعطى حجازى: من يناصرون الاحتلال هم دعاة حقوق الإنسان والحرية

أحمد عبدالمعطى حجازى: شعر المقاومة موجود قبل وجود الكيان الصهيوني

أحمد عبد المعطى حجازى: 80 مثقفا يهوديا ينددون بجرائم الاحتلال فى غزة

"تراجيديا آدم".. مجموعة قصصية جديدة لـ محمد الحديني

أهدى مكتبته للمكتبة الوطنية التونسية.. من هو المؤرخ والأكاديمى الفرنسى كلود جارسيان؟

طارق الطاهر: العدوان على غزة أيقظ الضمير الشعبي العربي.. والمقاطعة أحد أسلحتنا للمواجهة

قصور الثقافة تختتم ورشة "إعداد مسئول تمكين ثقافي" لذوي القدرات الخاصة

مناقشة رواية "المزيفون" ضمن النشاط الأدبى بثقافة أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

عاجل.. أكثر الأسلحة الأمريكية رعبًا.. تعرف على الغواصة أوهايو بعد وصولها الشرق الأوسط

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

سيدة تخلع زوجها لتحويله سيارتها الخاصة لـ"أوبر"

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يغلق جميع مداخل المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تقف شامخة علي كل المستويات.. دعما للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس