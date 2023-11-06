محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" كيف واجه الجيش الثالث حصاره من قبل الصهاينة؟

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن التسجيل التاريخي لثغرة الدفرسوار، أنهم أصبحوا في حصار وإمدادهم تم إغلاقه وخسائرهم كانت يومية بضرب المدفعية، والصاعقة كانت تقوم بعمليات وتم تسميتها بحرب استنزاف جديدة في القوات داخل الثغرة.

وأضاف "فكري،، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرق الجنرالات الإسرائيلية فشلوا يدخلوا السويس وأخذوا قطاعات لحصار الجيش الثالث وتم مقاومتهم بترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن الحصار استمر 100 يومًا وكانت التعينات كل جندي يأخذ علبه واحدة في اليوم بدلًا من 4 لأننا لم نعرف كم يستمر الحصار.

وأكد انهم تحملوا حتى لا يفشلوا وسط ظروف صعبة ومرت الأيام الفريق يوسف عفيفي، قائد الفرقة 19، كان يدرب أطقم العساكر والضباط والمتطوعين من الفرقة 19 والذين اشتركوا مع المقاومة الشعبية بالسويس.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.