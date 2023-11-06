الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد عبد المعطى حجازى: 80 مثقفا يهوديا ينددون بجرائم الاحتلال فى غزة

الشاعر أحمد عبد المعطي
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

قال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: "كتب أحد الكتاب الإسرائيلين مقالة  في جريدة هارتس ونقلت إلى الفرنسية  عبر صحيفة  ليبراسيون يندد فيها بما فعله نتنياهو في غزة، وعلمت أن ثمانين مثقفًا يهوديًا فرنسيًا أصدروا بيانًا ينددون فيه بهذا العدوان على غزة".

وأكد "حجازي"، خلال الندوة التي عقدت مساء أمس  ببيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، واستضافها صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، تحت عنوان "شعر المقاومة الآن"، وإدارة الشاعر سامح محجوب: على "أن المستقبل مفتوح للعدل، وعليه أن نستعجل هذا المستقبل بما نكتب وبما نقول، وبما نفعل". 

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وتابع حجازي: "إذا كان لابد من حديث عن العدل فنحن الأولى أن نتحدث عن العدل إذا كان  الأمر متعلق بالقضية الفلسطينية، فنحن نشارك عبر هذه الأمسية ما يعانونه وما يلقونه الفلسطينيون من عدوان".

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