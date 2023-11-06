هنا شيحة تهنئ والدها بعيد ميلاده: "علمتنى أبقى ست بميت راجل"

حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة والدها بمناسبة عيد ميلاده، ووجهت له رسالة مؤثرة تعبر خلالها مدى حبها له وتقديرها لشخصه.

هنا شيحة تهنئ والدها بمناسبة عيد ميلاده

وشاركت "هنا" صورًا لها تجمعها بوالدها منذ الصغر، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت قائلة:

"أبي أحبك جدًا، كل سنة وحضرتك مالي حياتنا وسندنا وضهرنا في الدنيا.. أنت علمتني أبقى ست بميت راجل.. أيوة أنا عارفة أنا إيه وده مش غرور.. ده معرفة قدر نفسي.. أنت علمتني الحياة.. أنت علمتني الحب..أنت علمتني أن الكرامة هي كل شيء.. أنت علمتني إنه بدون الحب إحنا ولا شيء.. وأهم حب عندك هو مصر حبيبتك.. وناديا طبعًا.. أنت علمتني أن الحرية هي الاحترام.. وأن الاحترام هو الكلمة.. وأن الكلمة ميثاق.. بحبك يا أبويا ودائمًا رافعي راسي لأني بنتك".

جدير بالذكر أن هنا شيحة حققت نجاحًا كبيرًا، من خلال حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب، بمشاركة كل من ملك قورة، وطارق صبري، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وأحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري، وتأليف عمرو محمود ياسين.