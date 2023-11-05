عبدالمنعم السيد يكشف التأثيرات الإيجابية والسلبية لحملة مقاطعة المنتجات الأجنبية

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مقاطعة المنتجات الأجنبية دعمًا لغزة كان لها تأثير إيجابي وآخر سلبي، مؤكدًا أن التأثير الإيجابي هو ظهور منتجات جديدة لم نكن نسمع عنها وبدأت تعمل بشكل كبير، حتى أن المصانع بدأت تعمل على مدار 24 ساعة، وتطلب عمالة زائدة لزيادة الإنتاج 300%.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن حملة الدعاية داخل السوشيال ميديا لهذه المنتجات باعتبارها بديلًا للمنتجات الأجنبية زادت من شهرتها، مؤكدًا أن هذه المنتجات تحتاج لتحسين الجودة وتحسين المعايير وتوسعة الانتشار بالمحافظات.

وعن الآثار السلبية قال إن المقاطعة وإن طالت أيامها فهي تعبر عن غضب شعبي لفترة ما وتعود الحياة لطبيعتها ويعبر به العالم العرب عن غضبه من الكيان الصهيوني، ولكن المقاطعة تمت لمنتج يعمل به عمالة مصرية ومستثمر مصري وكلهم يعملون ويدفعون الضرائب.

البورصة الأجنبية تأثرت بالمقاطعة

أكد أن البورصة الأجنبية تأثرت بالمقاطعة ويوجد انخفاض حاد في كثير من أسهم شركاتها، مشيرًا إلى أن المقاطعة أدت ما عليها ويجب تقليلها لأنه لا يجب أن تستمر مدة طويلة لأنها تؤثر على الاقتصاد الوطني، ورسالة المقاطعة وصلت.