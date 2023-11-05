الغرف التجارية تكشف تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية على المستثمر المصرى والعمالة

قال علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير مقاطعة المنتجات الأجنبية في العالم العربي أجمع يمثل 1%، على المستوى العالمي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه على المستوى الداخلي فإنه يؤثر على المستثمر المصري أو العربي، مقابل نسبة يدفعها للشركة الأم نتيجة استغلال الاسم، ويوظف لديه عمالة تتجاوز 125 ألف عامل مباشر وخلف كل عامل 10 موظفين، بالإضافة إلى الديلفري.

نسب العمالة بهذه المنتجات بمصر

وأكد أن هذه الاستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، ونسب العمالة فيها تتجاوز 8 ملايين عامل يعيشون على هذا النشاط، مؤكدًا أن المقاطعة المرحلة الأولى تؤدي لانخفاض المبيعات، ودخل أي عامل مربوط بالمصنع وجزء منه مربوط بالنشاط ومع استمرار المقاطعة سيتم تسريح العمالة، ولا يوجد حاليًا استثمارات تستوعب هذا الكم من العمالة.