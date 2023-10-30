خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تأثير المقاطعة للمنتجات العالمية على المنتج المصري خلال الصراعات السياسية يكون إيجابيًا، حيث يمكن أن تسرع من وتيرة التركيز على قطاع معين في الاقتصاد المصري. وقد حدث ذلك سابقًا خلال جائحة كورونا في مرحلتها الأولى، حيث زاد الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، وهو ما كان من المخطط أن يتم التحول إليه في مدة زمنية أطول.

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لفرصة الذهبية للمنتجات المصرية

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد في تصريح خاص للدستور، أنه على خلفية الحرب على غزة والدعوة المنتشرة لمقاطعة منتجات الدول الداعمة للحرب على غزة، جاءت الفرصة الذهبية للمنتجات المصرية أن تتقدم في صفوف الشراء والاقبال من المواطنين، وبالتالي ستكون لذلك انعكاسات إيجابية جدا على تغيير أنماط الاستهلاك لأن تلك الظروف اضطرت العديدين لتجربة المنتجات المصرية.

وأشار مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية إلى أن في الحالة الظروف العادية لما تم تجربتها ومعرفة جودتها إلى جانب ذلك الاقبال وزيادة الاستهلاك سيقابله زيادة في الانتاج لتلبية الطلب المرتفع، مما سيتيح للشركات المصرية زيادة حصتها السوقية أمام المنتجات الأجنبية، موضحًا أن الصراعات الحالية ستؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الإنتاجية ستساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة إضافية مما يؤثر على معدل البطالة.

سياسة تغير الطلب



وأفاد بأن مقاطعة المنتجات قد تؤدي إلى تغيير نمط الاستهلاك وتوجيه المستهلكين نحو المنتجات المحلية، مما يزيد من الطلب عليها. وفي حال توفرت كميات كافية من المنتجات المحلية لتلبية هذا الطلب المتزايد، فقد يرتفع الطلب على المنتجات المصرية.



مدى توفر البدائل



وأضاف أنه إذا كانت هناك بدائل محلية قوية ومنافسة للمنتجات العالمية، فقد يكون للمقاطعة تأثير إيجابي على المنتج المصري. وإذا كانت المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، فقد يستفيد القطاع الصناعي المصري من زيادة الطلب وتحسين الإنتاجية.

كما أضاف أن القدرة على التوسع وزيادة الإنتاج لسرعة تلبية الطلب المتزايد سيكون له تأثير إيجابي على المنتجات المحلية، ويجب أخذ العوامل الدولية في الاعتبار عند تقييم تأثير المقاطعة.

وتتأثر الصادرات المصرية إلى الدول التي تشجع على المقاطعة بسبب القيود التجارية والسياسية.

ومن الممكن أن يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ استراتيجيات وسياسات للتعامل مع هذه العوامل والحد من التأثير السلبي المحتمل.