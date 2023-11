"روحى فيك" الحلقة 1.. منذر ريحانة مريض نفسى ونور محمود يعالجه (صور)

11/6/2023 2:26:49 AM

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 02:26 ص 11/6/2023 2:26:49 AM

شهدت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية، وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحداث "حكاية روحي فيك" الحلقة 1

وتمحورت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحى فيك» حول الإثارة والتشويق، أهمها ذهاب «سحر- عائشة بن أحمد» وزوجها «ثابت- نور محمود» إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.

ثم ظهر« المريضX- منذر ريحانة» في شخصية مريض نفسى، ويحاول «ثابت- نور محمود» معالجته؛ لأنه يظهر بشخصية دكتور نفساني، وقال له «المريض X- منذر ريحانة» بعض الجمل المثيرة، منها: "عشان تفهم لازم تسمع، وعشان تسمع لازم تصدق اللي لا بيتشاف ولا بيتقرأ" وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، حديث «ثابت- نور محمود مع حماته رقيه- ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، عن رغبته في الرجوع إلى زوجته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث أنهما من بعد رجعوهما من العزبة وهما أصبحوا في حالة آخرى، وتتوالى الأحداث إلى أن تكشف «سحر- عائشة بن أحمد» عن انفصالهما رسميًا أمام «مالك- مؤمن نور و ندى- هلا السعيد» عندما يعرض عليها عمل تشطيبات ديكور فى العزبة الذي يملكها وغيرها.

وانتهت الحلقه بظهور الفنان «محمد الكيلاني ويقول لسحر- عائشه بن أحمد»: "أخيرًا افتكرتي جوزك يا هانم"، ليظهر جانب خفي من زواجها من كيلاني سرًا، وتنتهى الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، حتى يواصل المسلسل في إثارة وتشويق المشاهد لانتظار الحلقة المقبلة.

مواعيد حكاية روحي فيك الحلقة 1

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب»، والذي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام، حسام فياض، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي، وإشراف عام ماجد جاب الله، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.