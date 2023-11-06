المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء فى المحافظات خلال التوقيت الشتوى

مع تطبيق التوقيت الشتوي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي ازداد البحث عن موعد انقطاع الكهرباء اليومي، لا سيما أن الدولة تستمر في اتباع خطة ترشيد الطاقة بقطع ساعة لتيار الكهرباء في كافة المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، ومنذ يومين أعلنت الحكومة في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر، ويهتم الملايين بالبحث عن المواعيد الجديدة لانقطاع التيار الكهربائي.

عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن المنازل يوميًا

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء بشكل مرتفع، كما تزامنت هذه الزيادة مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، وقد أدى هذا الوضع إلى تحميل استهلاك الغاز بكميات تفوق المعدلات الطبيعية مما زاد عدد ساعات الانقطاع في بعض المناطق عن ساعتين.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات خلال التوقيت الشتوي

تم تحديد مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات على النحو التالي:

على سبيل المثال محافظات الدلتا الكبرى من حيث الكثافة السكانية، أعلن رئيس الشركة الكهرباء لشمال الدلتا أن خطة تخفيف الأحمال ستكون مقسمة على مدار 12 ساعة في المحافظات التالية: "الغربية والقليوبية والمنوفية"، وستبدأ عمليات الانقطاع في أول منطقة في الساعة 12 ظهرًا وستستمر حتى منتصف الليل.

مواعيد قطع التيار الكهربي عن مدن محافظة الغربية

وفيما يتعلق بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم قطع التيار الكهربائي في بعض مناطق المحلة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد الظهر، وتشمل هذه المناطق "سندبيس، الجابرية، المعتمدية".

وسيتم أيضًا قطع التيار الكهربائي في بعض مناطق قطور من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد الظهر، وتشمل هذه المناطق "دماط سعدون، شبرا بلولة، مصباح، كوم علي، مصباح".

حددت جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن التيار الكهربائي سيتم قطعه في بعض مناطق المحلة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد الظهر. وتشمل هذه المناطق "محلة حسن، أبو راضي، كفر الجنينة، طلعت حرب، أبو شاهين، ملحة أبو علي".

وأخيرًا، منطقة سمنود، تقطع الكهرباء في "الراهبين – محلة زياد – كفر حسان – سمنود – ميت عساس – الناصرية"، مدة ساعتين من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا، وفي دمنهور وكوم حمادة من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا.

مواعيد قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة

أوضحت وزارة الكهرباء، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي وفقًا لجدول قديم يختلف من منطقة لأخرى، ويمكن إضافة ساعة قبل الجداول المحددة ويمكن الإطلاع على الجدول كاملًا من خلال هذا الرابــــــــــط.

بالنسبة لبقية المحافظات، تزيد فترة انقطاع التيار لمدة ساعتين بدلًا من ساعة واحدة في نفس مواعيد الانقطاع المحددة سابقًا.

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