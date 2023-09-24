للصيانة.. قطع الكهرباء لمدة 7 ساعات عن مغذي سمان وكفر الباجور اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بمحافظة المنوفية، تلقيها إخطارا من شركة الكهرباء بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق، بسبب أعمال الصيانة والإصلاح وتغيير بعض الأعمدة المتهالكة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، خلال بيان جاء نصه تنوية هام وعاجل من قطاع الكهرباء فرع الباجور، أنه ىسوف يتم قطع الكهرباء عن مغذي سمان وكفر الباجور.

فصل التيار الكهربائي 6 ساعات

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، إلى المواطنين بمنطقتي مغذي سمان، وكفر الباجور، سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد الموافق 2023/9/24 من الساعة 11 الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة 5 الخامسة مساء.

ويتم لمدة يوم واحد وذلك لإحلال وتغير الأعمدة الكهربائية المتهالكة، وذلك لاستغلال الفاصل الزراعي، والتي يشمل كل من محولات بقرية جروان العمدة، وعزبة حجاج، وقرية كفر الباجور، قرية سمان كلها، قرية الخضرة، قرية عزبة جمعة، وجزء من قرية بي العرب.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بأن اليوم الذي يتم فيه انقطاع الكهرباء للإصلاح والإحلال، لن يتم فيه انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال.

"مياه المنوفية": رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة



وعلى صعيد آخر، كان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى .

وأكد نجيب، أنه تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار فى الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.